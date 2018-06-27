Afyonkarahisar Valisi'nden Mihalgazi'ye ziyaret

ESKİŞEHİR (AA) - Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 28 yıl önce kaymakam olarak atandığı Eskişehir'in Mihalgazi ilçesini ziyaret etti.

Tutulmaz, 1990 yılında kaymakam olarak atandığı Mihalgazi ilçesindeki arkadaşlarını görmek amacıyla ilçeye geldi.

İlçede ilk olarak Kaymakam Vekili Fatih Uzun'u makamında ziyaret eden Tutulmaz, ilçenin mevcut durumuyla ilgili bilgi aldı.

Belediye Başkanı Zeynep Akgün'ü de makamında ziyaret eden Tutulmaz, ilçe merkezinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Tutulmaz, ilçede kaymakam olarak görev yaptığı dönemdeki arkadaşlarıyla da bir araya gelerek sohbet etti.