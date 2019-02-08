AFSAD'tan soyut fotoğraf sergisi

ANKARA (AA) - Ankara Fotoğraf Sanatçıları Derneği (AFSAD) bünyesinde çalışmalarını sürdüren Soyut Fotoğraf Proje Grubu'nun fotoğraflarından oluşan "Sad" sergisi, 11 Şubat'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

AFSAD'tan yapılan açıklamaya göre, Salih Fehmi Katırcıoğlu yürütücülüğünde çalışmalarını sürdüren Soyut Fotoğraf Proje Grubu'nun fotoğrafları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Sergi Salonu'nda sergilenecek.

Aliye Kırtız, Bilal Güneş, Cengizhan Emre, Çiğdem Akıncıtürk, Esra Tuba Öğdü, Gülten Tanyer, Mehmet Burak İmir, Nilgün Beşirli, Nilüfer Zengin, Sadullah Kocaman, Seden Bekit, Şehnaz Milli, Yelda Akcoş Akıllıgöz ve Zeynep Nur Akçaboy'un çalışmalarının yer aldığı sergi, 18 Şubat Pazartesi gününe kadar ziyaret edilebilecek.