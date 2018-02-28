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Afrinlilerin doktor ihtiyacına TSK çare oldu

Afrin'in güneybatısındaki Mervane köyünde, aralarında çocukların da bulunduğu 22 sivil, talepleri üzerine TSK tarafından sağlık taramasından geçirildi.

28 Şubat 2018 Çarşamba 18:03
Afrinlilerin doktor ihtiyacına TSK çare oldu
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HATAY (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terörden arındırdığı Mervane köyünde, aralarında çocukların da yer aldığı 22 sivil talepleri üzerine sağlık taramasından geçirildi.

TSK unsurları, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'in güneybatısında YPG/PKK-DEAŞ'tan kurtarılan Mervane köyünde yaşayan sivil halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik her türlü gayreti göstermeyi sürdürüyor.

Bu kapsamda köydeki 12’si kadın, 9’u çocuk 22 sivil, doktor talep etmeleri üzerine bölgede bulunan birlikler tarafından Karakaya Karakoluna intikal ettirildi.

Karakolda bulunan sağlık ekipleri tarafından muayeneleri yapılan sivillerin emniyetli şekilde evlerine geri dönmeleri sağlandı.

Bu arada askerler tarafından bölgedeki çocuklara hediye verildi.

Anahtar Kelimeler:
AfrinDoktorSağlık
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