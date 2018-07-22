Afrinli saz aşığı huzura kavuşan köyünde kurs açmayı istiyor

İDLİB/AZEZ (AA) - Afrinli saz sanatçısı Muhammed Hamo, ilçenin terörden arındırıldığı Zeytin Dalı Harekatı sırasında memleketini ve sazını terk etmedi. Kürtçe, Arapça ve Türkçe şarkılarıyla Afrinlileri hem eğlendiren hem de onlara saz eğitimi veren Hamo, bir müzik kursu açmayı hayal ediyor.

37 yaşındaki Hamo, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK’dan temizlenen Cinderes beldesine bağlı Kefer Safara köyünde yaşıyor.

Hamo, Suriye'de iç savaşın başlamasından önce geçimini düğünlerde saz çalıp şarkı söyleyerek sağlıyordu.

"En az 50 kişiye saz çalmayı öğrettim"

Kürtçe, Arapça ve Türkçe şarkılar söyleyen Hamo, inşaat işçiliğinden saz sanatçılığına geçmesinin hikayesini AA muhabirine şöyle anlattı:

"Daha önce inşaat sektöründe çalışıyordum. 22 yıl önce kendime bir saz aldım. Evde çalmayı deneyerek öğrendim. Çocuklarımın da benimle birlikte öğrenmesi bana daha da şevk verdi. Hatta köyümde en az 50 kişiye de saz çalmayı öğrettim. Bir kısmı Türkiye ve Almanya’ya göçtü. Ama ben hala köyümdeyim. Sazımı burada çalıyorum."

Hamo günde ortalama 3 ila 5 saat saz çaldığını ifade ederek, "Müziksiz yaşayamam ben. Eve girdikten sonra doğruca sazımı alıp çalmaya başlarım. Günde en az 3 saat ara vermeden saz çalarım." dedi.

Zeytin Dalı Harekatı esnasında ailesi ve sazıyla Afrin’de bir okula sığındığını aktaran Hamo, sığındıkları okulda bile saz çaldığını dile getirdi.

"Saz Afrin’in geleneği ve hiçbir zaman kaybolmayacak"

Evini saz eğitimi için dershane gibi kullandığına değinen Hamo, "Köylüm olan Hüseyin’e öğrettim. O benim ilk öğrencimdi. Şimdi Türkiye’de saz çalıyor. 9-10 yaşlarındaki diğer köylerden gelen çocuklara günde bir saat ders veriyorum. Saz, Afrin’in geleneği ve hiçbir zaman kaybolmayacak." diye konuştu.

Hamo, sanatın ahlaklı insanların uğraşısı olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarıma özellikle öğrettim. Kötü alışkanlıkları olmasın, dışarıda kimseye rahatsızlık vermesinler diye." dedi.