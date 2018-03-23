Afrinli aileler YPG/PKK korkusuyla kaçan çocuklarına kavuşmak istiyor

AFRİN/ANKARA (AA) - ÖMER KOPARAN - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin ilçe merkezindeki aileler, örgüte katılmamak için yurt dışına kaçan çocuklarına kavuşmayı bekliyor.

TSK ve ÖSO'nun Afrin ilçe merkezinde kontrolü sağlamasının ardından derin bir nefes alan Afrinli aileler, örgütün çocuklarını zorla silah altına almak için yaptığı baskıları anlattı.

3 çocuk sahibi Ebu Faruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Eşimle bir başımıza kaldık. Örgüt bize baskı yaptı. Çocuklarım onların baskıları sonucu Afrin'den kaçtı. 2 oğlum Türkiye’de. Diğeri de Lübnan’a yerleşti." dedi.

Ebu Faruk, "Örgüt bize baskı yapıyordu. Çocuklarımı (silah altına almak) askerliğe istediler. Onlar da buradan kaçtılar. Türkiye’deki çocuklarımı 5 yıldır görmedim. Lübnan’dakini ise 10 yıldır görmedim. Artık çocuklarımı yeniden görmek istiyorum, geri dönsünler." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarım örgüt baskılarına dayanamayarak ülke dışına kaçtı"

Afrinli, 5 çocuk babası Muhammet Raşid, "Örgüt bana geldi, çocuklarımı istedi. Çocuklarım evliydi. Bakmak zorunda oldukları çocukları vardı. Oğullarımı zorla silah altına almaya çalıştılar. Ancak onlar örgüte katılsaydı çocuklarına kim bakacaktı? Sonra çocuklarım örgüt baskılarına dayanamayarak ülke dışına kaçtı. Sonradan öğrendik ki ikisi Türkiye’ye bir de Almanya’ya gitmiş. " dedi.

Çocuklarının yıllardır hasretiyle yaşadığını belirten yaşlı baba, "Örgüt yüzünden çocuklarımdan uzak kaldım. Onlar olmasaydı çocuklarımı görürdüm, onlardan uzak kalmazdım. Yıllar oldu onları görmüyorum. Yanımda sadece bir oğlum kaldı. Onu da almak istediler ancak tek başımayım diyerek vermedim." diye konuştu.

"Çok sayıda çocuğu ailelerinden habersiz aldılar"

Afrin'de örgütün baskıları ve çocukları zorla silah altına almalarına şahit olan Ali Abdo, "Örgüt, askerliğe aldığı 15 yaş altı çocuklara ideolojiler yüklerdi. Çocukların beyinlerini yıkardı. Çok sayıda çocuğu ailelerinin haberi olmadan askerliğe alıyordu." dedi.

Abdo, ailelerin çocuklarını örgütten uzak tutmaya çalıştığını belirterek, "Aileler, çocuklarını örgütten korumak için onları dışarıya kaçırıyordu." diye konuştu.

Afrinli sivillerden Mahmut Alo da YPG/PKK'nın uygulamaları için, "Aileleri tehdit ediyorlar. Onlar yüzünden rahat hareket edemiyorduk. (Türkiye) Siz geldiniz barış ve bereket getirdiniz. Örgüttekiler ise kendi çocuklarını Avrupa’ya kaçırdı." dedi.

TSK ve ÖSO, Afrin ilçe merkezini 18 Mart'ta teröristlerden kurtarmıştı.