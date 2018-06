'Afrin'e nasıl bayrağımızı diktiysek, Kandil'e de dikeceğiz'

MALATYA (AA) - AYHAN İŞCEN - Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde görev yaparken, 14 yıl önce teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen er Mustafa Göksal'ın ailesi, evlat acısını ilk günkü gibi yüreğinde taşıyor.

Adana'da yaşayan, yaz aylarında oğullarının doğup büyüdüğü Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Günpınar Mahallesi'ne gelen Göksal çiftinin, oğulları Mustafa Göksal'ın adının doğduğu sokağa verilmesi için belediyeye yaptığı başvuru kabul edildi.

Baba Mehmet Göksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörle mücadelenin çok önemli olduğunu belirterek, "Bir şehit babası olarak, terörle mücadele yürüten özellikle Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza ve ordumuza, şehit aileleri olarak teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Her zaman onların yanındayız. Dün Afrin'e nasıl şanlı bayrağımızı diktiysek, Kandil'e ve Zap'a da öyle dikeceğiz." dedi.

Terörün sonlamasına az bir zaman kaldığını ifade eden Göksal, "Kandil'e de bayrak dikilecek. O da bizim gurur kaynağımız olacak. Eskiden çok şehit veriyorduk. Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) eli vardı. FETÖ'nün, askeriyenin içinde yapılandığını biliyoruz. Eskiden havadan rastgele bomba atıp geliyorlardı ama artık o günler geride kaldı. Şimdi adrese teslim bombalar atılıyor, bu da terörün belini kırdı. Yeni ve milli teknolojilerle geliştirilen silah ve mühimmatlar bizim gurur kaynağımız." diye konuştu.

"Terörün kökü kazınacak, nesli bitecek"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kandil operasyonunu sonuna kadar desteklediklerini dile getiren Göksal, şöyle devam etti:

"Ben Kıbrıs gazisiyim. Bizim zamanımızla şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Uçaklarımız, helikopterlerimiz ve silahlarımız yapıldıkça ayrı bir gurur duyuyoruz. Kandil operasyonuna katılan ordumuz, askerimiz için canımızı veririz. 'Operasyonu destekliyorum' demek zayıf kalır. Biz her zaman devletimizin ve ordumuzun yanındayız. Terörün kökü kazınacak, nesli bitecek. Kandil operasyonu, en çok Avrupa'yı üzüyor. Avrupa şu an çok sancı çekiyor Kandil'den dolayı, ortakları kayboluyor. Avusturya'yı görüyorsunuz, camilerimizi kapattılar. Pensilvanya'daki bas bas bağırıyor. FETÖ denilen terör örgütü şu an sancı çekiyor. Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? Bu terör örgütü Kandil'de bitecek, her yerde bitecek. Şimdi Avrupa kendi derdine düşecek. Ülkemizden yardım isteyecek, inşallah o günleri de göreceğiz."

Göksal, terörü bitirecek olan tek kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu sözlerine ekledi.

Anne Göksal: "Terörün kökü kazınacak"

Şehit annesi Zeynep Göksal da oğlunu kaybetmenin acısını hala yüreğinde yaşadığını söyledi.

Göksal, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıllarda bir otobüse bindim. Ellerinde PKK bayrağı ve Apo'nun posterleri olan bir grup, bağıra çağıra mitinge gidiyorlardı. Bir şehit annesi olarak aynı araçta olmaktan çok üzüldüm ve korktum. Sürekli haykırarak bağırıyorlardı. Şimdi bunların hepsi bitmiş durumda. Meydanlara inip bağıramıyorlar, sesleri kesildi. Bunların hepsi Cumhurbaşkanımızın kararlı duruşu sayesinde oldu. İnşallah seçimleri kazanıp, bu duruşu devam ettirebilirsek terörün kökü kazınacaktır."