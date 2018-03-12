Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri tehditle durdurdular

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin kendilerini sivil kalkan olarak kullandırmak istemeyen ve bölgeden çıkmaya çalışan halkı silahlarıyla tehdit ederek durdurma anı TSK'ya ait insansız hava araçlarınca...