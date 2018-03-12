GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin kendilerini sivil kalkan olarak kullandırmak istemeyen ve bölgeden çıkmaya çalışan halkı silahlarıyla tehdit ederek durdurma anı TSK'ya ait insansız hava araçlarınca görüntülendi.
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri tehditle durdurdular
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin kendilerini sivil kalkan olarak kullandırmak istemeyen ve bölgeden çıkmaya çalışan halkı silahlarıyla tehdit ederek durdurma anı TSK'ya ait insansız hava araçlarınca...