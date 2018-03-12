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Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri tehditle durdurdular

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin kendilerini sivil kalkan olarak kullandırmak istemeyen ve bölgeden çıkmaya çalışan halkı silahlarıyla tehdit ederek durdurma anı TSK'ya ait insansız hava araçlarınca...

Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri tehditle durdurdular
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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :- Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin kendilerini sivil kalkan olarak kullandırmak istemeyen ve bölgeden çıkmaya çalışan halkı silahlarıyla tehdit ederek durdurma anı TSK'ya ait insansız hava araçlarınca görüntülendi.

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