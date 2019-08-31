Afrin'de Türkiye'ye teşekkür yürüyüşü

AFRİN (AA) - Suriye'nin Afrin bölgesindeki Şeyh Hadid'de bir araya gelen kalabalık, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür gösterisi düzenledi.
Kalabalık, Türkiye ve Erdoğan lehine slogan attıktan sonra dağıldı.
Suriye'nin Afrin bölgesindeki Şeyh Hadid'de toplanan kalabalık, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür gösterisi yaptı.
AFRİN (AA) - Suriye'nin Afrin bölgesindeki Şeyh Hadid'de bir araya gelen kalabalık, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür gösterisi düzenledi.
Kalabalık, Türkiye ve Erdoğan lehine slogan attıktan sonra dağıldı.