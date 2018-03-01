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Afrin'de köy okullarını onaracak ekip yola çıktı

- Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, PYD/PKK'lı teröristlerden arındırılan Marin ve Siceraz köylerindeki okulların onarımı için görevlendirilen 22 kişilik uzman ekip Ankara'dan dualarla uğurlandı

01 Mart 2018 Perşembe 17:49
Afrin'de köy okullarını onaracak ekip yola çıktı
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ANKARA (AA) - Ankara'da, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında PYD/PKK'lı teröristlerden arındırılan Marin ve Siceraz köylerindeki okulları onarmak üzere görevlendirilen ekip bölgeye uğurlandı.

Göçmen Hakları ve Sosyal Uyum Derneği Gönülleri, Muradiye ve Çağrı Kolejinin desteğiyle Keçiören Belediyesi önderliğinde Afrin'de terör örgütlerinden kurtarılan köylerde harabeye dönen iki okulun tadilatı için 22 kişilik ekip görevlendirildi.

Hazırlıklarını tamamlayan ekip, Keçiören Belediyesi önünden bölgeye uğurlandı. Uğurlama töreninde konuşan Belediye Başkanı Mustafa Ak, 22 kişilik uzman ekibin, terörden arındırılan Marin ve Siceraz köylerinde çalışma yapacağını söyledi.

Köylülerin de desteği ile ekiplerinin kısa sürede önemli başarı sağlayacağına inandıklarını belirten Ak, ayrıca teröristlerin hasar verdiği okulların da onarılacağını bildirdi.

Ak, "Bölgede hayatın normale dönmesi en büyük arzumuz ve bunun için yola çıktık." dedi.

- Çocuklara, park ve sosyal hizmet merkezi

Ak, terör nedeniyle bölgede en büyük acıları çocukların çektiğini vurguladı. Çocuklara yönelik yatırımların da uzman ekipler aracılığıyla hayata geçirileceğini bildiren Ak, "Çocuklar için bir park ve sosyal hizmet merkezi yapılarak bölgenin rehabilitasyon sürecinin hızlandırılmasına katkı sunulacak." diye konuştu.

Mustafa Ak, çocukların ve bölge halkının yaralarının sarılması için ekipte psikososyal destek uzmanlarının da bulunduğu bilgisini verdi.

Fırat Kalkanı Harekatı ile temizlenen bölgelere de daha önce yardım tırları gönderdiklerini anımsatan Ak, bölgede yaşayan Arap, Kürt, Türkmen nüfusun, Türkiye'nin sağladığı huzur ve güven ortamından son derece memnun olduğunu sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından bölgede çalışma yapacak uzman ekip ve malzemeleri taşıyan tır, dualarla uğurlandı.

Anahtar Kelimeler:
Köy OkullarıZeytin Dalı Harekatı
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