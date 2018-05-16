Afrin'de hava saldırılarına karşı korumalı terörist kampı bulundu

TSK'nın Afrin'deki faaliyetleri kapsamında, Hacıhasanlı bölgesinde, hava saldırılarına korumalı planlanan YPG/PKK'ya ait 700 metre kapalı alanı ve tünel sistemi bulunan, inşası yarım kalmış kamp alanı tespit edildi.

Afrin'de hava saldırılarına karşı korumalı terörist kampı bulundu
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ANKARA

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) birlikleri, Afrin'in Hacıhasanlı bölgesinde arama faaliyetlerini sürdürdü.

Hacıhasanlı'daki arama esnasında YPG/PYD terör örgütüne ait 7 oda, 700 metre kapalı alan ve tünel sistemine sahip, inşası yarım kalan bir kamp alanı tespit edildi.

Teröristler, bölgede başlatılan harekatla birlikte kamp alanını terk etti.

Ayrıca kampın içinde yer alan betonarme yapının duvar kalınlıklarının uçaklara (hava saldırılarına) karşı koruma sağlayacak şekilde yer yer bir metreye ulaştığı belirlendi.

Teröristlerin kaçarak terk ettiği kampa ilişkin görüntüler de TSK'nın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Muhabir: Ali Kemal Akan

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