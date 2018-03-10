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Afrin şehitleri için okunan 66 hatmin duası yapıldı

Kırşehirli Dernekler Federasyonu üyelerince Afrin ve terör operasyonlarında şehit olan askerler için okunan hatimlerin duası yapıldı.

10 Mart 2018 Cumartesi 22:59
Afrin şehitleri için okunan 66 hatmin duası yapıldı
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ANKARA (AA) - Kırşehirli Dernekler Federasyonu üyelerince Afrin'de ve terör operasyonlarında şehit olan askerler için okunan 66 hatimin duası yapıldı.

Kırşehirli Dernekler Federasyonunca düzenlenen programda üyeler, şehitler için Melike Hatun Camisi'nde bir araya geldi.

Burada Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için kasideler okundu, dua edildi. Dua sırasında bazı vatandaşlar duygulu anlar yaşadı.

Kırşehirli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Hilmi Gökçınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince Suriye'nin Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı'ndaki şehit ve gaziler için dua ettiklerini belirterek, "Kırşehirli Dernekler Federasyonu olarak, 'Zeytin Dalı Harekatı için ne yapabiliriz' diye düşündük. Arkadaşlarla karar aldık ve 66 hatim indirdik. Bugün Ankara'nın önemli hocalarıyla bu hatimlerin duasını gerçekleştirdik. Ayrıca 100 bin tevhid gerçekleştirdik, bunun da duasını yaptık." ifadelerini kullandı.

Muhabir: Muhammed Boztepe

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