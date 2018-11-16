Afrin polisinin özel timine

AFRİN (AA) - CANKUT TAŞDAN - Afrin'de yeni kurulan polis teşkilatında yer alan ve "Komandos" adı verilen özel timler, Suriye Görev Gücü bünyesinde bölgede görev yapan özel harekat polislerince eğitiliyor.

Afrin'de yerel polis teşkilatı bünyesinde oluşturulan ve faaliyetlerini sürdüren "Komandos" adı verilen polis özel timlerinin eğitimleri, Anadolu Ajansı (AA) ekibince görüntülendi.

Yaklaşık 150 personelden oluşan "Komandos" timleri, terör operasyonlarında görev almış uzmanlarca eğitiliyor.

Timlere spor, ilk yardım, silah mekaniği, atış disiplini, gece ve gündüz atışı, gece ve gündüz silahlı olaylara müdahale, araç ve şahıs durdurma-arama, meskun mahal operasyonu, terör olaylarına karşı önlem geliştirme, pusu ve pusudan kurtulma, arazi harekatı, mayın, bomba ve tuzaklamalara karşı harekat tarzı ve kişisel güvenlik tedbirleri gibi birçok konuda uygulamalı eğitimler veriliyor.

Timler, oluşabilecek herhangi bir olaya müdahale için 24 saat esasına göre kentin çeşitli noktalarında hazır bekliyor.

Sahada uzman özel harekat polisleri ile görev alarak bölgenin güvenliğini sağlayan timler, önemli olaylara müdahale ediyor.

- 400 yeni kursiyer eğitilecek

Afrin'de yeni oluşturulan ve teşkilatlanma çalışmaları süren yerel polis teşkilatı bünyesinde kurulması planlanan polis okulunda eğitilmek üzere alınacak 400 personel, ilk etapta özel tim eğitimi alacak ve başarılı olanlar Afrin polis özel timinde görevlendirilecek.

- İstihbarat kursu da veriliyor

Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı uzman personelden oluşan ekiplerce, terör, asayiş, olay yeri inceleme, bomba imha gibi branşların yanı sıra yerel polis teşkilatında görev almak üzere istihbarat polisleri de yetiştiriliyor.

Bu kapsamda açılan kursta uzman polis istihbaratçıları tarafından bölgesel terör grupları ve tehditlere dayalı olarak yerel polis güçlerine istihbarat kursu veriliyor.