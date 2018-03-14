'Afrin operasyonu Türkiye'nin haklı mücadelesidir'

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Hasanov, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Teröristlere karşı yürütülen mücadeleyi Türkiye'nin haklı mücadelesi olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve güvenlik tehditlerine karşı savaş olarak değerlendiriyoruz. Bu düşüncelerimizi de tüm dünyaya açıkça belirtiyoruz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'la Azerbaycan'a gelen Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hasanov'la görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı İdaresi'nde gerçekleştirilen görüşmede konuşan Hasanov, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın politikasını, Afrin'de yürütülen operasyonu Azerbaycan politikası olarak değerlendirdiklerini ve tam desteklediklerini söyledi.

Şehit düşen Türk askerlerini kendi kardeşleri olarak gördüklerini ve rahmetle andıklarını ifade eden Hasanov, "Teröristlere karşı yürütülen mücadeleyi Türkiye'nin haklı mücadelesi olarak değerlendiriyoruz. Türkiye'nin toprak bütünlüğü ve güvenlik tehditlerine karşı savaş olarak değerlendiriyoruz. Bu düşüncelerimizi de tüm dünyaya açıkça belirtiyoruz. Hiç kimseden çekinmiyoruz, tam tersi Türkiye'nin yanında olarak onun konumunu daha da güçlendirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Hollanda Temsilciler Meclisinin 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarına yönelik kararını da kabul etmediklerini vurgulayan Hasanov, "Olmayan bir olayın parlamentoların gündemine taşınmasından ziyade, Hocalı Soykırımı gibi gerçekten yaşanan bir olayın değerlendirilmesinin doğru olacağını söyledik." dedi.

Sosyal medyada Türkiye ve Azerbaycan aleyhine kara propaganda yürütüldüğüne işaret eden Hasanov, "Bu gibi faaliyetlere karşı da birlikte mücadele etmeliyiz. Diasporalarımız arasındaki iş birliğini daha da güçlendirmeliyiz. İki ülkenin diasporası iş birliği yaparak Ermenilerin sözde 'soykırım' etkinliklerine karşı ortak hareket ettik. Neredeyse hiçbir şey yapamadılar. Son Azerbaycan-Türkiye Yüksek Düzeyli Stratejik İş Birliği Konseyi'nde 'iki devlet, tek medya' konusu gündeme geldi. Neden olmasın? Dostlarımız da düşmanlarımız da aynı. Medya kurumlarımız da iş birliğini artırmalıdır. AA ve TRT'nin faaliyetlerini memnuniyetle takip ediyorum. İş birliğimizi güçlendirirsek gücümüze güç katılır." değerlendirmesinde bulundu.

"Azerbaycan'ın hassas olduğu konular AA'nın da hassas olduğu konulardır"

AA Genel Müdürü Kazancı da Azerbaycan'da yaşanan gelişmeleri Türkiye'den ayrı olarak değerlendirmediklerini bildirdi.

Kazancı, "Gerek Dağlık Karabağ sorunu, gerek cumhuriyetin 100. yıl dönümü, gerek devlet yetkililerinin ziyaretleri gibi konuları takip ediyoruz. Azerbaycan'ın hassas olduğu konular bizim de hassas olduğumuz konulardır. Azerbaycan'la ilgili gerekli tüm haberleri 13 dilde yayın yapan kurumumuzla dünyaya duyuruyoruz." dedi.

TRT Genel Müdürü Eren de Azerbaycan'la ilgili tüm yayınları birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla yaptıklarını söyledi. Hocalı Katliamı'nın yıl dönümünde TRT World aracılığıyla kapsamlı yayınlar gerçekleştirdiklerini hatırlatan Eren, Azerbaycan gerçeklerini tüm dünyaya anlatmaya çalıştıklarını kaydetti.

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ve Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik çetelerden kurtarılışının 100. yıl dönümü dolayısıyla da haber ve programlar hazırlayacaklarını söyleyen Eren, Azerbaycan'da TRT'ye karasal yayın izni verilmesi dolayısıyla teşekkürlerini iletti. Eren, "Buradan daha fazla yayın yapmak istiyoruz. Karasal yayında bulunmak bizi çok mutlu etti. Türkiye'nin ayrıcalıklı olduğunu hissettirdiniz." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, TRT Bakü Temsilcisi Murat Akkoç ile AA Asya Kafkasya Bölge Temsilcisi Tolga Özgenç de yer aldı.