Afrin için Kurtuluş Kongresi toplanıyor

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunun (ÖSO) yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında özgürleştirme sürece devam eden Afrin'in önde gelenleri bölgenin kaderini belirlemek üzere bir araya gelecek.

Afrin'in kaderini belirleyecek "Afrin Kurtuluş Kongresi" yarın Gaziantep'te düzenlenecek. Kongrede, Türkiye ve ilçenin tanınmış büyük aileleri ile aşiret reislerinin desteğiyle Afrin'in yeniden inşası ve Afrinlilerin köylerine tekrar dönmeleri konuları ele alınacak.

Kongreye katılacak 80 ila 100 Afrinlinin arasında terör örgütü PKK/PYD'nin zulmünden kaçan Arap, Alevi, Ezidi avukat ve doktorlar bulunuyor. Avrupa'dan ve Türkiye'den gelecek Afrinlilerin yanı sıra hala ilçede bulunan ileri gelen isimler de kongrede hazır bulunacak.

Kongredeki seçimle belirlenecek 15-20 kişi, Afrin'in terörden arındırılmasının ardından ilçeye dönerek meclis kuracak. Mecliste her kesimden insan bulunması öngörülüyor.

Afrinli Kürt muhalif Hasan Şindi, kongrenin kapsamını, Afrin'deki PKK/PYD varlığını ve Zeytin Dalı Harekatı'nı AA muhabirine anlattı.

Şindi, 2004'te Suriye'nin kuzeyinde çıkan olayların ardından Kuzey Irak'a gittiğini ve 2011'de Suriye'de ilk ayaklanmaların çıkmasından sonra ÖSO'yu kurduklarını anlattı.

Muhalifler tarafından Afrin'deki ve Suriye'nin kuzeyindeki Kürtlerin temsilcisi seçildiğini kaydeden Şindi, 2004'ten bu yana PYD/PKK ile sorun yaşadıklarını belirtti.

Terör örgütü PYD/PKK ile Esed rejimi arasındaki iş birliğinin Hafız Esed zamanlarına dayandığını ancak Beşşar Esed'in daha çok destek verdiğine dikkati çeken Şindi, "Rejim, PYD liderlerinin hepsini koruyor, hepsini seviyor, hepsini de kullanıyor. Ne zaman Türkiye, Irak, Kuzey Irak ve başka ülkelerle arası kötü oldu, o zaman destek veriyorlar." ifadelerini kullandı.

PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının ardından terör örgütünün farklı adlarla yapılandığını ve PYD'nin de bunlardan biri olduğunu dile getiren Şindi, PYD/PKK ile ABD iş birliğine de dikkati çekerek "ABD, biz Kürtleri silah olarak kullandı." dedi.

"Afrin PKK'lı değil"

Afrin halkının yüzde 90'ının Zeytin Dalı Harekatı öncesi de PYD/PKK'ya karşı olduğunu ve örgütün zulümlerini kabul etmediğini vurgulan Şindi, "Bu operasyon (Zeytin Dalı) Afrin'i terörden temizledi. Afrin bizim milletimizdir. Türk milletine sesleniyoruz. Afrin PKK’lı değildir. PKK'nın alıp Kandil'e götürdüğü gençler var ve biz bunlara razı değiliz. Afrinliler Türkiye’yi çok seviyor." diye konuştu.

Afrin halkının yoksul olduğunu ve PYD/PKK'nın Esed'den para ve silah alarak millete karşı kullandığına işaret eden Şindi, "Sadece Türkiye'nin değil Kürtlerin de en büyük düşmanı PKK’dır." dedi.

Günlerdir uyumadıklarını, Afrinlilerin evlerine ve topraklarına dönmesi gerektiğini, bunun için de Türkiye'nin kendilerine destek vermesini istediklerini belirten Şindi, şunları kaydetti:

"Afrinliler, köylerde PKK'nın reklam yaptığını, gelenlerin ÖSO değil DEAŞ ya da El-Nusra olduğunu, kendilerini öldüreceklerini söylediklerini aktarıyor. Biz de bunun için bir kongre yapmaya karar verdik. Bu kongrede, insanların kendi köyüne dönmeleri için ve Türkiye’nin yardımı ile bizim kültürlü, tanınmış büyük aileler ve aşiret reisleriyle Afrin'i yeniden inşa etmek için çalışmalar yapacağız."

Afrin'in terör örgütünden temizlenmesinin ardından bir meclis kuracaklarını söyleyen Şindi, "Millete hizmet vereceğiz. Suriye’de çok problemimiz var ama bir hedef koymamız lazım. Afrin'i örnek olarak yapıp, bütün Suriye’ye sesleneceğiz. Afrin'de güzel başlamamız gerekiyor. Hizmet etmemiz ve çocukların okula gitmesi lazım. Gençlerimizden oluşan bir Afrin polisi kuracağız. Türk milletine teşekkür ediyorum. Bizler komşuyuz. Afrin, Kırıkhan gibidir, İskenderun gibidir, İslahiye gibidir. Binlerce yıldır birlikteyiz. Bizim orada da burada da akrabamız var. Onun için bize destek gerekir. Türkiye’nin desteğini almak çok önemlidir. Biz, küçük kardeşiz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Dildar Baykan, Mohamad Misto