Afrin için beste yaptı

ANKARA (AA) - Türk Silahlı Kuvvetlerinin Zeytin Dalı Harekatı zaferi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sanatçıların marş yapmasına yönelik çağrısı üzerine sanatçı Cüneyt Özgür, "Zeytin Dalı Marşı" besteledi.

AA muhabirine konuşan Özgür, marşı birkaç ay önce bestelediğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı üzerine yayınladığını söyledi.

Sanatçıların halkın aynası olduğunu ifade eden Özgür, şöyle konuştu:

"Normalde aşk şarkılarıyla tanınıyorum ama artık çok aşk şarkısı bestelemiyorum. En son bestelediğim şarkı Arakan'daki Müslümanlar için bir besteydi. Ordumuz Afrin'de başarılı bir sonuçla bize güzel haberi verdi. Afrin harekatı daha ilk başladığında askerlerimizin mücadelesini görünce ben o duyarlılığı yüreğimde hissedip zaten Afrin harekatı ile ilgili bir marş yapmıştım.

Sayın Cumhurbaşkanımızın da isteğini konuşmasında duyunca tevafuk oldu. Hemen marşımızı yayına verdik. Tüm askerlerimize, ordumuza moral kaynağı olur inşallah. Biz sanatçılar olarak elimizden geleni yapmak zorundayız. Ben de elimden geldiğince güzel bir marş yaptığıma inanıyorum."