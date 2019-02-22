Afrin gazisine Nevşehir Belediyespor forması

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir Belediye Başkanı Atilla Seçen, kendisini ziyaret eden Afrin gazisi Zeki Didinmez'e Nevşehir Belediyespor forması hediye etti. Başkan Seçen, Afrin gazisi Didinmez'i makamında konuk ederek bir süre sohbet etti. Daha...