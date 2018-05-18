Afrin gazisine moral ziyareti

AKSARAY (AA) - Aksaray Valisi Aykut Pekmez'in eşi Yeşim Pekmez, Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda, terör örgütü mensupları ile girdiği çatışmada yaralanarak gazi olan Yüksel Özdilek'i ziyaret etti.

Ortaköy ilçesinde annesi Rafet Özdilek ile birlikte yaşayan Yüksel Özdilek ile bir süre görüşen Pekmez, yeni nişanlanan Özdilek'e mutluluk dilerken, tedavi sürecine yönelik olarak da Allah'tan acil şifalar diledi.

Ziyarette Pekmez'e, Emniyet Müdürü Ali Karabağ'ın eşi Reyhan Karabağ, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İsrafil Aktürk de katıldı.