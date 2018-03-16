Afrin gazisi öğrencilerle buluştu

AKSARAY (AA) - Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Emre Özcan, Milli Eğitim Bakanlığının "Yurdumun Değerleri Etkinliği" kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi'nde öğrencilerle buluştu.

Etkinlik kapsamında Atatürk Anadolu Lisesi Kız Öğrenci Pansiyonunda kalan öğrenciler, Aksaray Şehitliği ziyaretinin ardından Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan Uzman Çavuş Emre Özcan ve annesi Ebru Özcan ile bir söyleşi gerçekleştirdi.

Gazinin ziyareti Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

Okul konferans salonunda öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Özcan, Afrin’de yaşananları, askerlerin can siperane mücadelesini, Türk askerini dört gözle bekleyen Afrin halkını, Afrin halkının askerlerimizi bağrına basışını anlattı.

Gazinin annesi Ebru Özcan ise, gazinin yaralanma anındaki metanetini, hastane sürecini ve bu süreçte yaşadığı duyguları öğrencilerle paylaştı.

Duygusal anların yaşandığı söyleşide öğretmen ve öğrenciler gözyaşlarını tutamadı.

Özcan, öğrencilerin moralinizi nasıl yüksek tutuyorsunuz sorusuna "En büyük moral ve motivasyon kaynağımız sizlerden gelen mektup ve resimler. Türk askeri hem kendi sınırlarını korumak hem de zulüm altında inleyen halkı rahata kavuşturmak için o bölgede. Türk adaleti, yardımseverliği ve hoşgörüsüne güvenen bölge halkı her zaman bu millete dua ediyor." diye konuştu.