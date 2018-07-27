Afrika'nın bakır zengini ülkesi: Zambiya

LUSAKA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın ziyaret edeceği Güney Afrika ülkesi Zambiya, bağımsızlığını kazandığı yıldan bu yana koruduğu siyasi istikrar ve zengin maden kaynaklarıyla dikkati çekiyor.

Angola, Zimbabve, Namibya, Mozambik, Tanzanya, Botsvana, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mozambik ve Malavi ile komşu olan Zambiya adını Afrika’nın dördüncü büyük nehri Zambezi’den alıyor.

1964’te İngiltere’den bağımsızlığını ilan edene kadar "Kuzey Rodezya" adını taşıyan Zambiya, tropikal iklimi, zengin tarım ve maden sahalarıyla bölgesinin önemli ülkelerinden biri.

Yaklaşık 17 milyon nüfusuyla 750 bin kilometrekare büyüklüğündeki ülke, 70’in üzerinde farklı etnik gruba ev sahipliği yapıyor. Resmi dilin İngilizce olduğu ülkede etnik grupların başını yüzde 21 ile Bemba çekerken, bunu yüzde 14 ile Tonga, yüzde 7,5 ile Chewa takip ediyor.

İlk Cumhurbaşkanı Kenneth Kaunda’nın “Tek Millet, Tek Zambiya” ilkesini şiar edinen ülke, bağımsızlığını kazandığı günden bu yana istikrarlı yapısını koruyor.

Türkiye ile ilişkileri son 8 yılda ivme kazanan ülkede 2011 yılında Türkiye’nin Lusaka Büyükelçiliği açılırken, Zambiya’nın Ankara Büyükelçiliği ise 2014’te hizmete girdi.

En önemli gelir kaynağı bakır

Dünya Bankası’nın verilerine göre, 2017 yılı gayrisafi yurtiçi hasılası 25 milyar dolar olan ülkede, kişi başına düşen yıllık gelir bin 500 dolar civarında.

Geçen yıl toplam ihracatı 8,1 milyar, ithalatı da 8,7 milyar dolar olan ülkede serbest rekabete dayalı liberal ekonomi modeli uygulanıyor.

Ana gelir kaynaklarından birini bakır ihracatı oluşturan ve Afrika'nın ikinci büyük bakır üreticisi olan ülkenin diğer ihraç kalemlerinin başında tahıl, değerli taşlar ve metaller, tütün ve pamuk geliyor.

Dünya bakır rezervlerinin yüzde 20'sini barındıran ülke de ayrıca kobalt, nikel ve uranyum da bulunuyor.

Ülkenin başlıca ithalat kalemleri ise petrol ve petrol ürünleri, makine, ulaşım araçları, madeni yağ ve yakıtlar, elektronik aletler ve tekstil ürünleri.

Türkiye, Zambiya’ya 2017 yılında 16,6 milyon dolarlık ihracat yaparken, Zambiya’dan ise 5,2 milyon dolarlık ithalat gerçekleştirdi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Zambiya'da çalışmalara başladığı günden bu yana ülkede önemli projelere imza atarken, sağlıktan eğitime, medyadan tarıma kadar farklı alanlarda Zambiya hükümeti ve halkına ekipman ve eğitim desteğinde bulundu.