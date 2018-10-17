Afganistan'ın ilk engelli kadın milletvekili adayı: Ender

KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne vilayetinde doğan ve hukuk mezunu olan Sabri Ender, ülkesinde cumartesi günü yapılacak genel seçimden önce AA muhabirine konuştu.

''Kazanırsam ülkedeki engellilerin sorunlarını gidermek için çalışacağım.'' diyen Ender, engellilerin Afganistan'da ikinci sınıf muamelesi gördüğünü, bu nedenle bir engellinin de siyaset yapabileceğini göstermek için başkent Kabil'den aday olduğunu söyledi.

Afganistan'da şu ana kadar engelli bir kadının cesaret gösterip aday olamadığını belirten Ender, "Afganistan'da ilk kez bir kadın engelli milletvekili adaylığını koyuyor ve halktan da büyük destek alıyorum." diye konuştu.

Seçim kampanyasında zorlanıyor

Diğer milletvekili adayları gibi farklı bölgelere giderek seçim kampanyası yapmak, planlarını anlatmak istediğini dile getiren Ender, engelli ve kadın olduğu için tekerlekli sandalyeyle her yere gidemediğine dikkati çekti.

Ender, kendini destekleyenlerin evine geldiği ve adaylığını onayladığını belirtti.

Sessizlerin sesi olmak için gayret göstereceğini aktaran Ender, etnik ayrımcılığa karşı mücadele vereceğini söyledi.

Ender, halkın artık verdiği sözleri yerine getirecek vekillere ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi.

Afganistan'da 1 milyon engelli var

Afganistan Engelliler Şurası'nın kayıtlarına göre bombalar, mayınlar ve çatışmalar nedeniyle ülkede 1 milyon engelli bulunuyor.

Çalışma, Şehitler ve Engelliler Bakanlığı verilerine göre, ülkedeki engellilerin yüzde 80'ini yaklaşık 40 yıldır devam eden iç savaş, işgal ve çatışmalarda uzuvlarını kaybeden savaş mağdurları, kalan yüzde 20'sini de doğuştan engelli olanlar ya da geçirdikleri kaza sonucu engelli kalanlar oluşturuyor.

Ülkedeki engelliler başta eğitim ve ulaşım olmak üzere birçok sorunlarla boğuşuyor.

Afganistan'da milletvekili seçimi

Afganistan'da 20 Ekim'de milletvekilliği seçimi yapılacak.

Seçim Komisyonu kayıtlarına göre, seçimlerde 417'si kadın toplam 2 bin 565 milletvekili adayı yarışacak.

Komisyon, ülke genelinde 5 bin 100 seçim merkezinde 21 bin sandık kurulacağını duyurdu.

Terör örgütlerinin kontrolündeki bölgelerde sandık kurulmayacak.

2015'te yapılması planlanan seçim, devlet başkanının kararıyla ertelenmişti.