Afganistan'daki saldırıda ölü sayısı 68'e yükseldi

KABİL (AA) - Nangarhar İl Sağlık Müdürlüğü Sözcüsü Enamullah Miyahil, dün öğle saatlerinde Dehkai bölgesinde hükümet karşıtı gösteri yapanların arasına karışan intihar eylemcisinin üstündeki bombayı patlatması sonucu ölenlerin sayısının 68'e yükseldiğini söyledi.

Saldırıda 165 kişinin yaralandığını ifade eden Miyahil, bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu sözlerine ekledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dün Nangarhar'ın Dehkai bölgesinde intihar eylemcisi, hükümet karşıtı gösteri yapanların arasına karışmış ve üstündeki bombayı patlatmıştı.

Göstericiler, köylerindeki bazı korucuların zorbalık yaptığı gerekçesiyle hükümeti protesto ediyordu.

Muhabir: Sayed Khodaberdi Sadat