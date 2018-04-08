Afganistan'daki katliama tepki

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de Diriliş Ocakları Derneği, Afganistan Hava Kuvvetleri'nin Kunduz vilayetindeki icazet merasimine düzenlediği saldırıyı protesto etti.



Diriliş Ocakları Derneği üyeleri ve vatandaşlar, 2 Nisan'da Kunduz eyaletinde bir medreseye düzenlenen ve çoğunluğu çocuk 100'den fazla kişinin öldüğü hava saldırısını protesto amacıyla öğle namazı sonrası Bürüngüz Cami önünde bir araya geldi.

Topluluk adına açıklama yapan Diriliş Ocakları Derneği Kurucu Genel Başkanı Cihan Uruç, dünyayı Müslümanlar için yaşanmaz hale getiren Amerika'nın, Afganistan'ın Kunduz şehrinde bir medreseyi bombalayarak 100'ün üzerinde hafız çocuğu şehit etmesini protesto etmek için toplandıklarını söyledi.

Aldıkları Kur'an eğitimi sonrası hafızlık töreni sırasında gerçekleşen bu elim olayın, Amerika'nın gerçek yüzünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirten Uruç, yaşları 8 ile 14 arasında değişen çocukları katletmenin, Amerika'nın kendisine yakışır bir alçaklık olarak dünya tarihine kara bir leke olarak geçeceğini kaydetti.

Uruç, "Afganistan'da Kur'an-ı Kerimler'in üzerine şehit kanını bulayan katil Amerika ve tüm uşakları bilsin ki 'la galibe illallah.' Yani ne yaparsan yap, nihai galip yüce Allah'tır." dedi.

Tekbir getiren grup, yapılan duanın ardından dağıldı.