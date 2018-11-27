Afganistan'daki bombalı saldırıda 3 ABD askeri öldü

Afganistan'da NATO bünyesinde görev yapan ABD askerlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3 asker öldü.

Afganistan'daki bombalı saldırıda 3 ABD askeri öldü
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KABİL (AA) - Afganistan'ın Gazne vilayetinde NATO bünyesinde görev yapan ABD askerlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 3 askerin öldüğü bildirildi.

Afganistan'daki NATO birliklerinden yapılan açıklamada, Gazne merkezi yakınlarında yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 3 ABD askerinin öldüğü bildirildi.

Saldırıda 3 askerin de yaralandığı ifade edilen açıklamada, yaralıların hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Askerlerin kimliklerinin 24 saate kadar açıklanmayacağı belirtildi.

Saldırıyı Taliban örgütü üstlendi.

Afganistan'da 14 bin ABD askeri bulunuyor.

Muhabir: Sayed Khodaberdi Sadat

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