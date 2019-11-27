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Afganistan'da patlama: 15 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin İmam Sahip ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 15 sivil hayatını kaybetti.
Genel 27.11.2019, 22:25
KABİL (AA) - Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Siddik Siddiki, yaptığı açıklamada, İmam Sahip ilçesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Muhabir: Sayed Khodaberdi Sadat
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