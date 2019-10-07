Son Dakika

Afganistan'da asker adaylarına bombalı saldırı: 10 ölü, 27 yaralı

Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad şehrinde asker adaylarını taşıyan minibüse yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, aralarında sivillerin de olduğu 27 kişi yaralandı.

Genel 07.10.2019, 17:46
Afganistan'da asker adaylarına bombalı saldırı: 10 ölü, 27 yaralı
banner230

AFGANİSTAN (AA) - Nangarhar Valiliği Sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nangarhar'ın 3. bölgesinde 3 tekerlekli motosiklete yerleştirilen bombanın, asker adaylarını taşıyan minibüs bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti.

Saldırıda 9 asker adayıyla bir sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Hogyani, aralarında sivillerin de bulunduğu 27 kişinin yaralandığını ifade etti.

Hogyani, yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

#dünya
Yorumlar (0)
banner287
banner269
21°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2019
İmsak 05:15
Güneş 06:36
Öğle 12:34
İkindi 15:48
Akşam 18:22
Yatsı 19:38

Gelişmelerden Haberdar Olun

@