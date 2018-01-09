Afgan Muhammed'in dünyası Türkiye'de aydınlandı

KONYA (AA) - SAVAŞ GÜLER - Afganistan'da babası vefat ettikten sonra ülkesindeki iç savaştan kaçarak ailesi ile Konya'ya gelen 20 yaşındaki Hal Muhammed Rezvani, rahatsızlığı nedeniyle ilerleyen görme kaybından kurtularak, ailesine daha iyi bakabilme hayalini gerçekleştirebilecek.

"Kornea sivrileşmesi" olarak da bilinen "keratokonus" hastalığına bağlı olarak görme yetisi gün geçtikçe azalan Muhammed'in durumunu medyada yer alan haberlerden öğrenen bir hayırsever, gence yardım eli uzattı.

Hastane masrafları karşılanan Muhammed, başarılı bir operasyonla gerçekleştirilen kornea nakli sayesinde sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Ameliyat sonrası sevincini AA muhabiri ile paylaşan Rezvani, kendisine yardımcı olan hayırsever ve sağlık ekibine teşekkür etti.

Nakil sonrası dünyayı daha net görebildiğini belirten Rezvani, "Ben mutluyum, annem benden daha mutlu. Bundan sonra daha güzel günlerin bizi beklediğine inanıyorum. Çalışarak aileme daha iyi bakabileceğim." dedi.

Rezvani, en kısa zamanda hastaneden taburcu edilmeyi ve normal hayatına dönmeyi istediğini dile getirdi.

- "Çocuklarım iyiyse ben de iyiyim"



Anne Iam Hal Rasuli (47) de kendisini hayata bağlayan unsurun çocukları olduğunu vurgulayarak, "Çocuklarım iyiyse ben de iyiyim. Şimdiye kadar çok sıkıntı çektim, çok acılar gördüm. Bundan sonra beni mutlu edecek varlıklarım çocuklarımdır." diye konuştu.



Operasyonu gerçekleştiren, Dünya Göz Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Fethi Energin, yurt dışından temin edilen korneanın başarılı operasyonla Muhammed'e nakledildiğini anlattı.

Muhammed'in rahatsızlığına bağlı olarak iki gözündeki korneanın çok ince olduğunu ifade eden Energin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hastamız, kornealardaki incelme nedeniyle görme yetisi oldukça azalmış, yırtılma veya delinme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştı. Bir hayırsever tarafından Muhammed'in masrafları karşılandı ve ameliyatı gerçekleştirildi. Operasyonun ardından görme yetisi 2,5 kat arttı. Zamanla daha iyi görecek. Ameliyatın ardından gözündeki dikişlerin alınmasıyla görme yetisinin daha da artmasını ümit ediyoruz. Yüzde 50 ila 60 oranında görme yetisi kazanacaktır."

Energin, keratokonus hastalığının olumsuz çevre faktörlerinden kaynaklandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu, gözdeki merceğin incelmesi sebebiyle görüntü bozukluğuna neden olan bir hastalık. Muhammed'in hastalığa bağlı olarak görme bozukluğu artacaktı. Ameliyatın gecikmeden yapılmış olması sayesinde görme sağlığı iyiye gidiyor. Hastanın diğer gözünü de sol gözündeki birtakım problemleri giderdikten sonra ameliyat etmeyi planlıyoruz."