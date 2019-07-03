Afgan göçmenleri

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 13 düzensiz göçmen, insan kaçakçıları tarafından "İstanbul'a geldik" denilerek ormanlık alanda bırakıldı.
Hasandede köyündeki ormanlık alanda düzensiz göçmenlerin bulunduğu istihbaratını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgeye gitti.
Düzensiz göçmenlerin, insan kaçakçıları tarafından "İstanbul'a geldik" denilerek, ormana bırakıldığı öğrenildi.
İfadelerinin alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, sığınma evine götürüldü.