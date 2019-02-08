KONYA (AA) - Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konya İnşaat Mühendisleri Odası'nın da desteği ile "Çat Kapı" projesi kapsamında "Afet Adres Sormaz" tiyatro oyunu sahnelendi.



Mahmut Sami Ramazanoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde "çat kapı" girilen sınıflarda sahnelenen tiyatro ile Konya’da yaşanabilecek ani bir depreme karşı öğrenciler bilgilendirildi.

Projenin fikir sahibi ve coğrafya öğretmeni Münir Karakaş, 2012 yılında Konya'da ve Türkiye'de ilk defa "Çat Kapı" tiyatro projesine başladıklarını söyledi.

Bugüne kadar Türkiye'de 20 bine yakın sınıfta farklı projeleri uyguladıklarını belirten Karakaş, "Afet her zaman hayatımızda var. Konya afet sıralamasında ve deprem riskinde en son sırada gelen şehirlerden biri olmasına rağmen bu farkındalığı anlatmamız gerekiyor. Çünkü afet herkesi yaşadığı şehirde yakalayacak diye bir şey yok. Zaten projede işlediğimiz konu da 'Afet Adres Sormaz' şeklindedir." ifadelerini kullandı.

Projenin içeriği hakkında bilgi veren Karakaş, şöyle konuştu:

"Göçük altından kurtarılmış bir arkadaşımızla sınıfa giriyoruz, psikolojisini, hatalarını, yapması gerekenleri ve yapmadıklarını kendi ağzından öğrencilerimize anlatıyoruz, öğrencilerimize bu bağlamda tavsiyelerde bulunarak, sınıftan ayrılıyoruz. Bu ikinci okulumuz ve yaklaşık 20-25. sınıfımız oldu. Bu projemiz toplamda 500 sınıf ve aileleri ile birlikte düşünüldüğünde 90 binin üzerinde kişiye ulaşmış olacak. Şu ana kadar öğrencilerimizden olumlu çok güzel dönüşler alıyoruz."

Projenin teknik danışmanlığını yürüten Doç. Dr. Mustafa Tolga Çöğürcü ise 2004 yılında Konya'da Zümrüt Apartmanının yıkıldığını anımsatarak, "Herhangi bir afet, deprem, sel, toprak kayması olmadan yıkımlar ve ölümler meydana gelebiliyor. Bunun için afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenler konusunda toplumu nasıl bilinçlendirebiliriz diye düşündük ve bu projeyi üniversiteye hazırlanan genç kitlemize yönelik yapmayı uygun gördük. Onların birer afet gönüllüsü olmasını istiyoruz. Onlara verdiğimiz en önemli mesaj 'İnsanları bina öldürmüyor, insanları insanların yaptığı hatalar, bilgisizlikleri ve ilgisizlikleri öldürüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çöğürcü, projeye destek verenlere teşekkür etti.



