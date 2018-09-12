AFAD'ta masabaşı tatbikatı gerçekleştirildi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından masabaşı tatbikatı gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Vali Hamdi Bilge Aktaş, olağanüstü durumların insan hayatını doğrudan etkilediğini söyledi.

Olağanüstü durumların bir kısmının insanlar tarafından oluşturulduğunu bir kısmının ise doğal olduğunu belirten Aktaş, "Sellerin bazıları doğaldır, bazıları ise insanların yaptığı bazı şeylerden kaynaklanmakta. Bir de deprem gibi insanlarla hiç ilgisi olmayan doğrudan afet şeklinde olan şeyler vardır. Bu üç olay da biz kamu yönetimi olarak ne yapıyoruz? Kriz Yönetim Merkezi kuruyorsun, bazen bu kendisi de krize neden olabiliyor. Kriz Yönetim Merkezleri olağanüstü durumlar yaşandığı için yasaların getirdiği birçok şeyden muaf oluyor." diye konuştu.

Vali Aktaş'ın konuşmasının ardından AFAD İl Müdürü Hasan Sait Korkutata konuyla ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Toplantıya, Vali Yardımcısı Abdullah Aslaner, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Öztürk, İl Emniyet Müdürü Sadettin Aksoy, İl Garnizon Komutanı Vekili Albay Oğuz Çiçek, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, ilgili kuruluş yetkilileri, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar katıldı.



