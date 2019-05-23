'AFAD'ın insani yardım faaliyetleri devam ediyor'

ORDU (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetim (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, aktif bir şekilde Yemen, Bangladeş, Suriye ve Filistin'e yönelik insani yardım faaliyetlerinin aralıksız devam ettiğini söyledi.

Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilin AFAD müdürleriyle gerçekleştirilen istişare toplantısına katılmak üzere Ordu'ya gelen Güllüoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda heyelan olaylarına çok sık rastladıklarını belirterek heyelanların birçok sebep ve türünün olduğunu söyledi.

Karadeniz Bölgesi için özellikle heyelanın çok sık görülen bir afet türü olduğuna işaret eden Güllüoğlu, "Sadece bu dönemlere özel bir şey değil. Yıllardır Karadeniz'in farklı illerinde heyelan afetleriyle karşı karşı kalıyoruz. Yüzlerce yıldır maalesef bu bölgede heyelan afeti oluyor." dedi.

Güllüoğlu,'nin de farklı illerinde sürekli heyelan afetiyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek, Ordu'nun Aybastı ilçesinde 31 konutun yıkıldığı heyelanın da toprak yapısından kaynaklanan bir afet türü olduğunu aktardı.

Afet yönetiminin üç temel süreci olduğunu ifade eden Güllüoğlu, bunların afet öncesi yapılan planlama ve risk azaltma çalışması, afet olduğu sırada ve hemen sonrasında yapılan müdahale çalışması ve afet sonrası yapılan iyileştirme çalışmaları olduğunu söyledi.

Güllüoğlu, AFAD'ın bu üç alanda yoğun şekilde çalışmalarına devam ettiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bir taraftan da devletimiz ve hükümetimiz adına dünyanın farklı ülkelerinde devam eden uluslararası insani yardım çalışmalarımız var. Ekiplerimizle hem yurt içi hem de yurt dışında insani yardımlarımıza devam ediyoruz. Şu anda aktif bir şekilde Yemen, Bangladeş, Suriye ve Filistin'e yönelik insani yardım faaliyetlerimiz aralıksız devam ediyor. Türkiye'nin ulusal afet kurumuyuz ancak dünyadaki insani yardımı da devletimiz ve milletimiz adına takip ediyoruz ve buradaki insanlara yardım etmeye çalışıyoruz. Dünyada yardıma muhtaç milyonlarca insan Türkiye'den gelecek yardımları bekliyor."

Türkiye genelinde 81 ilde 6 bine yakın personelle varlıklarını devam ettirdiklerini belirten Güllüoğlu, her kademedeki mühendis ve yöneticilerle milletin hizmetinde olduklarını sözlerine ekledi.