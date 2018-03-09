AFAD'dan ilkokul öğrencilerine temel afet bilinci eğitimi

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenim gören ilkokul öğrencilerine Konya AFAD görevlileri tarafından temel afet bilinci eğitimi verildi.Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, 1-7 Mart deprem haftası etkinlikleri...