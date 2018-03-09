AFAD'dan ilkokul öğrencilerine temel afet bilinci eğitimi

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenim gören ilkokul öğrencilerine Konya AFAD görevlileri tarafından temel afet bilinci eğitimi verildi.
Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından, 1-7 Mart deprem haftası etkinlikleri kapsamında Beyşehir'de bulunan ilkokullarda öğrenim gören öğrencilere afet ve acil durumlara karşı farkındalık oluşturmak amacıyla temel afet bilinci eğitimleri verildi.
Eğitimlerde, öğrencilere afet ve acil durumlar, afet türleri, deprem, sel, heyelan, tahliye, afetin etkileri, yaşanılan mekanlardaki risklerin azaltılması, afetlere karşı alınacak önlemler, afet anında ve sonrası doğru davranış şekili konularında bilgiler verildi.
Eğitimler, tahliye ve yangın tatbikatları ile sona erdi.