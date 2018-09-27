AFAD Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi projesi

ANKARA (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "AFAD, proje ile geliştirdiği personel gücünü ve kurduğu yeni sistemleri ilerleyen dönemlerde öz kaynakları ve uluslararası kaynaklarla geliştireceği yeni çalışmalarla destekleyecektir." dedi.

Çataklı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın "Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi ve Afet ve Acil Durum Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi"nin kapanış törenine katıldı.

Projenin 3 temel hedefi bulunduğunu belirten Çataklı, projede AFAD'ın, paydaş kurumların ve afet yönetim sektörünün gelişiminin hedeflendiğini ve kapsayıcı şekilde tasarlanıp, uygulandığını söyledi.

Çataklı, proje sayesinde bir çok alanda eğitimlerin ve kılavuz belgelerin hazırlandığını, AB ülkelerine gerçekleştirilen çalışma ziyaretleri kapsamında afet yönetimi alanında incelemeler, karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımının yapıldığını bildirdi.

Proje kapsamında 600'e yakın kişiye 42 eğitim, 450 kişi ile 16 çalıştay, 64 kişi ile 5 çalışma ziyareti ve 63 kişinin katılımıyla iç kontrol çalışmalarının yapıldığını aktaran Çataklı, "AFAD'ın en önemli görevlerinden birisi, ilgili tüm paydaşların afet yönetimi sürecine aktif katılımını sağlamaktır. Bu proje kapsamında AFAD Başkanlığının en büyük kazanımlarından biri de hiç şüphesiz kamu, özel sektör ve STK'ların arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesinin yol haritasının çizilmiş olmasıdır." diye konuştu.

Çataklı, proje kapsamında bir iş birliği modeli ve iş birliği protokolü taslağının oluşturulduğuna işaret ederek, "Söz konusu model ve protokol bu alanda faaliyet gösteren kuruluşların birlikte çalışma esaslarını belirlemekte ve afetlere karşı daha sistematik bir işbirliğine imkan sağlamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

AFAD'ın proje ile afet yönetiminde toplum yaklaşımını benimseyen bu modeli hayata geçirmek için çalışmalara başlayacağını vurgulayan Çataklı, "AFAD, proje ile geliştirdiği personel gücünü ve kurduğu yeni sistemleri ilerleyen dönemlerde öz kaynakları ve uluslararası kaynaklarla geliştireceği yeni çalışmalarla destekleyecektir." dedi.







