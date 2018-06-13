AFAD, Filistin için kamu spotu hazırladı

ANKARA (AA) - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) Filistin'e İnsani Yardım Kampanyası'nı tanıtmak için kamu spotu hazırlandı.

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, kurumun Filistin'e İnsani Yardım Kampanyası'nı tanıtmak amacıyla hazırladığı spot film, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından "kamu yararına yönelik spot film" olarak kabul edildi.

Kamu spotu, RTÜK'ün "www.rtuk.gov.tr" internet adresinde yer alan "Spot Filmler-Kamu Spotları" bölümüne de eklendi.

Kamu spotunda, Arapça konuşan bir kız çocuğunun, "Filistin her şeyin iyisine layık değil mi? Anne, babamı bir kez daha görebilecek miyim? Yoksa kıyamete kadar bir daha göremeyecek miyim? Yoksa annemin göz yaşları kıyamete kadar akacak mı? Baba neredesin? Neredesin? Ey benim ezilmiş çocukluğum." şeklindeki feryadı yer alıyor.

Ayrıca, "Türkiye Filistin'e yardım elini uzatıyor. 'Filistin' yaz 1866'ya gönder. Filistin'e umut ol. 1 SMS 10 TL bağış." yazıları ekrana geliyor.

41 saniyelik kamu spotu AFAD'ın logosuyla sona eriyor.

Başbakanlığın genelgesi ile Filistin'e İnsani Yardım Kampanyası'nın koordinasyonu AFAD Başkanlığına verilmişti.