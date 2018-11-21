KONYA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) Deprem Simülasyon Tırı, Konya'da eğitimlerine başladı.

Konya AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Kılıçarslan Şehir Meydanı'na kurulan deprem simülasyon tırında vatandaşları deprem ve doğal afetler konusunda bilgilendirdi.

Türkiye'de meydana gelen büyük depremlerin şiddetinde sarsıntıların canlandırıldığı simülasyon tırında, deprem konusunda hem teorik hem de pratik eğitimler verildi.

Tırda, afet bilicinin geliştirilmesi için öğrencilere de deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında doğru davranış şekillerinin neler olduğunu anlatıldı.

Simülasyon tırını ziyaret eden Vali Cüneyit Orhan Toprak ise uygulamalı verilen eğitimleri izledi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Toprak, geçmişte depremlerde yaşanan acı tecrübelerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Doğal afetlerle mücadeleyi bilmenin önemine dikkat çeken Toprak, "Deprem öldürmez, binalar öldürür. Deprem öncesinde, deprem esnasında ve sonrasında bir takım önlemler almamız gerekiyor. Tabi bunların en önemlisi deprem esnasında alınması gereken önlemler." dedi.

AFAD ekiplerince verilen eğitimlerin son derece faydalı olduğunu belirten Vali Toprak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin en ücra köşelerine kadar giderek bu eğitimleri veren AFAD ekiplerine teşekkür ediyorum. Her yaştan vatandaşımız bu eğitimleri uygulamalı olarak öğreniyor. Deprem simülasyon tırında, vatandaşın doğal afet sırasında nasıl davranması gerektiği, eğitim verenler tarafından en güzel şekilde uygulamalı anlatılıyor."