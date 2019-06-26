AFAD bölge tatbikatı Kırıkkale'de yapılacak

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, bölge illerinin de katılımıyla seviye 2 olarak, 23 araç 180 personelle 10 ayrı noktada tatbikat gerçekleştirileceği bildirildi.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, tatbikatın Ankara İl Müdürlüğü koordinasyonunda Kırıkkale merkezli olarak gerçekleştirileceği belirtildi.

Eskişehir, Bolu, Çankırı illerinin de katılımıyla seviye 2 olarak gerçekleşeceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türkiye Afet Müdahale Planı gereği il afet müdahale planı içerisinde yer alan, 26 yerel düzey hizmet grubu planlarından sorumlu ana ve destek çözüm ortaklarımızın görev ve sorumluluklarını, hizmet gruplarının diğer hizmet gruplarıyla olan ilişkilerini güçlendirmesini, afet ve acil durumlara müdahale süreçlerini, etkin ve etkili müdahale için gerekli olan hizmet grup teşkilini ekipman ve insan kaynakları kapasitesini görerek, mevcut ve ihtiyaç duyulan kapasiteyi sunmaktadır. İl Afet Müdahale Planı ana çözüm ortağı tüm kurum ve kuruluşların aynı sistem üzerinden haberleşmesine ve süreçleri yönetmesine imkan sağlayan Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AYDES) yazılımının da kullanılmasıyla, bölge sorumlumuz illerinin de katılımıyla seviye 2 olarak, 23 araç 180 personelle 10 ayrı nokta da icra edilecektir."