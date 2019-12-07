AFAD Başkanı Güllüoğlu:

ANKARA (AA) - ORHAN ONUR GEMİCİ - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Bursa Uludağ'da kaybolan iki dağcının bulunmasına ilişkin umutlarını yitirmediklerini ancak zorlu hava ve arazi koşullarının arama çalışmalarını zorlaştırdığını söyledi.

Uludağ'da 1 Aralık'ta zirveye doğru yürüyüşe çıktıktan sonra kendilerinden haber alınamayan iki dağcı için başlatılan arama çalışmalarına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Güllüoğlu, AFAD ekiplerinin de jandarma arama kurtarma ve diğer sivil toplum kuruluşlarıyla çalışmalarda yer aldığını belirtti.

Güllüoğlu, ekiplerin zorlu hava koşullarında zaman zaman zorlanmasına rağmen arama çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getirdi.

- "Umarım ulaşabiliriz"

Dağcılık sporunu yapacak kişilere gerekli ekipman ve iletişim araçlarını kullanmanın önemli olduğu konusunda uyarılarda bulunan Güllüoğlu, "Biz halen umudumuzu yitirmedik. Umarım ulaşabiliriz ancak zorlu hava koşulları hem ekiplerimiz için hem de bu sporu yapan herkes bilecektir, dağcılarımız için bir zorluk oluşturuyor ama ekipler, Bursa Valiliği ve Bursa AFAD koordinasyonunda çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.

Sahadaki arama çalışmalarına katılan başta AFAD olmak üzere ekiplerin yeterli olduğunu ifade eden Güllüoğlu, arazi şartları ve süren kar yağışının çalışmaları zorlaştırdığını kaydetti.

- "Dağcılık sporu, sadece dağa tırmanmaktan ibaret değil"

Güllüoğlu, Türkiye'nin dağcılık sporu için uygun olduğunu ancak zorlu koşullarda yapılan ve ciddi riskleri bulunan bu sporun sadece dağa tırmanmaktan ibaret olmadığına işaret etti.

Ekipman, tecrübe ve izlenen rota başta olmak üzere her detayın çok önemli olduğunu vurgulayan Güllüoğlu, şunları söyledi:

"Dağcılık sporunu yapan profesyonel ya da amatör sporcunun, hangi rotadan gittiğinden üzerindeki ekipmanların yeterliliğine ve hangi hava koşullarında bu tırmanışa geçtiğine kadar birçok detaya hakim olması lazım. AFAD olarak elimizden geleni yapmaya hazırız ancak başta kendi hayatlarını, sağlıklarını da düşünmeleri gerekiyor. Zorlu kış mevsimi de gerek onlar gerek bizler için durumu zorlaştırıyor. Bu sporu yapanların, profesyoneller zaten buna çok dikkat ediyor, özellikle amatör sporcuların bunu bilmeleri hem kendi hayatları hem bizler için çok önemli."