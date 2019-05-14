AFAD Başkanı Güllüoğlu Nevşehir'de

NEVŞEHİR (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş'ı ziyaret etti.

Başkan Güllüoğlu ile Afet ve acil durumlar hakkında bir süre sohbet ederek, bilgi alışverişinde bulunan Vali Aktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyetini ifade etti.

Aktaş, ziyaretin anısına Güllüoğlu'na yöresel el sanatı ürünlerinden çanak tabak hediye etti.

Güllüoğlu, daha sonra Nevşehir Belediyesine geçerek Başkan Rasim Arı ile görüşerek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Nevşehir’de gerçekleştirilecek çeşitli projelere ilişkin istişarelerin yapıldığı görüşmede Arı, Güllüoğlu'na yöresel el sanatları ürünlerinden çini tabak hediye etti.

Güllüoğlu ise, Arı'ya afet ve acil durum çantası ile çeşitli AFAD yayınları takdim etti.

Güllüoğlu'na programlarında AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu ile bazı daire başkanları ve AFAD Nevşehir İl Müdür Vekili Ömer Kaman da eşlik etti.

