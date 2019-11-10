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Af Örgütü: Irak'ta göstericilerin öldürülmesine son verin

Uluslararası Af Örgütü, Irak hükümetine göstericilerin güvenlik güçlerince öldürülmesine son verilmesi çağrısında bulundu.

Genel 10.11.2019, 11:59
Af Örgütü: Irak'ta göstericilerin öldürülmesine son verin
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İSTANBUL (AA) - Af Örgütü tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, "Iraklı yetkililer, başkent Bağdat'taki Tahrir Meydanı yakınlarda 6 göstericinin hayatını kaybetmesinin ardından ivedi bir şekilde güvenlik güçlerini dize getirmelidir." uyarısı yapıldı.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Af Örgütü Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Heba Morayef, "Basra ve Bağdat, göstericilere karşı aşırı kanlı ve şiddetli günlere tanıklık ediyor. Iraklı yetkililer, hemen yasa dışı bir şekilde ölümcül güç kullanılmasına son vermelidir." ifadesini kullandı.

Gösterilerin kan gölünden başka bir şeye dönüşmediğine dikkati çeken Morayef, "Güvenlik güçleri göstericileri vurup öldürürken, hükümetin tüm reform vaatleri ile soruşturmaları boşa çıkıyor." eleştirisinde bulundu.

Irak'ta güvenlik güçlerinin başkent Bağdat'taki göstericilerin kalesi kabul edilen Tahrir Meydanı'na yakın Tayaran ve Hıllani meydanlarına dün akşamki müdahalesinde 6 kişi hayatını kaybetmişti.

Irak'taki kanlı gösteriler

Iraklılar, işsizlik, yolsuzluk ve kamu hizmeti yetersizliğini protesto etmek amacıyla ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenliyor. Ülkede, 1 Ekim'de harekete geçen eylemciler, Erbain törenleri nedeniyle ara verdikleri gösterilere 25 Ekim'de yeniden başlamıştı.

Birleşmiş Milletler ve Irak Bağımsız İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin verilerine göre, gösterilerin başladığı 1 Ekim'den bu yana yaklaşık 300 gösterici, güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı.

#dünya
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