AEÜ'ye bin 500 kişilik kongre ve kültür merkezi

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, inşaatı tamamlanan kongre ve kültür merkezinin kısa sürede hizmete açılacağını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, kongre ve kültür merkezi binasında incelemelerde bulunan Rektör Karakaya, iç teçhizat işlemlerini yerinde inceledi.

Teknik personelden çalışmalar hakkında bilgi alan Karakaya, burada yaptığı açıklamada, kongre ve kültür merkezinin kente ve üniversiteye yeni bir çehre kazandıracağını, böylece ulusal ve uluslararası birçok etkinliğe, daha nezih ve geniş salonlarda ev sahipliği yapılacağını dile getirdi.

Üniversitenin uzun yıllar bu merkezi verimli şekilde kullanacağını aktaran Karakaya, şunları kaydetti:

"İnşaatı tamamlanan kongre ve kültür merkezimiz kısa sürede hizmete açılacak. 9 bin 856 metrekare inşaat alanına sahip merkezde 632 kişi oturma kapasiteli büyük bir konferans salonu bulunuyor. Diğer salonları ile yaklaşık bin 500 kişilik önemli bir kültür merkezi durumundadır. Merkezimizde çok sayıda konferans, etkinlik ve çalıştay salonu var. Aynı anda birkaç etkinliğe birden ev sahipliği yapılabilecek. Bölgesinde gelişerek büyüyen ve iline katkı sağlayan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin böyle bir mekana ihtiyacı vardı ve buna katkı sunmaktan mutluyuz. Artık akademik ve sosyal etkinliklerimiz için özel ve nezih salonlarımız var. Göreve geldiğimiz günden bu yana çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yaptık. Kongre ve kültür merkezinin en kısa sürede hizmete girmesiyle bu etkinliklere daha da artarak devam edecek, çok sayıda ulusal ve uluslararası katılımcıyı da Kırşehir’de ağırlayacağız."