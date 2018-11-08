AEÜ'nün yerleşkesinde peyzaj çalışmaları

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Bağbaşı Merkez Yerleşkesinde fakülte ve kültür merkezi binalarının çevresinde peyzaj çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitenin TOKİ 2. etap projeleri arasında yer alan inşaatların tamamlanması ve öğrencilerin yeni binalarında eğitim görmeye başlaması ile binaların çevrelerinde yeşillendirme ve ağaçlandırma faaliyetleri yapıldığı belirtildi.

AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da yaptığı değerlendirmede, yürütülen peyzaj işleriyle eğitim, mühendislik-mimarlık ve ziraat fakülteleri ile Kongre Kültür Merkezi binalarının çevreleriyle yerleşkenin daha yeşil bir alana kavuştuğunu belirtti.

Öğrencilerin vakit geçirecekleri sosyal ortamlarında arttığını dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:

"Yerleşkemiz içerisinde yapılan binaların peyzajları bitmesiyle daha yeşil alanlara sahip olacağız. Orman varlığının zenginleştirilmesi, yerleşke içerisindeki alanların değerlendirilmesi ve öğrencilerin yeşil alan içerisinde sağlıklı ve keyifli vakit geçirmeleri için bu çalışmalar her zaman devam ettirilecek. Fakülteler çevresinde yapılan peyzaj çalışmaları kapsamında akçaağaç, süs kirazı, kral ağacı, süs eriği, süs elması huş, salkım söğüt, meşe, ıhlamur, göknar, ladin leylandi, sedir, servi ve karaçam gibi ağaç türleri ile top mazı, japon ayvası, inci çalısı, ılgın, yayılıcı ardıç ve gül gibi çalı türleri merkez yerleşkeye renk katacak. Ahi Evran Üniversitesinin kaliteli ve nitelikli insan yetiştirme hedefinin yanı sıra toprağına ve yaşadığı doğaya sahip çıkma sorumluluğu ile hareket etmektedir. Yaşadığımız çevre bizim geleceğimiz ve ona iyi bakmak zorundayız."