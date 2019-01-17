AEÜ'nün vizon projesi hayata geçiriliyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ) vizyon projesi olarak değerlendirilen E-Kampüs Donanım Projesi'nin tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Güvenlik İzleme Merkezi'nde düzenlenen bilgilendirme ve tanıtım toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, projeyi göreve geldiği günden itibaren çok önemsediğini ve faaliyete geçmesi için destek verdiğini belirtti.

E-Kampüs Donanım Projesi'ni vizyon proje olarak gördüğünü vurgulayan Karakaya, "Dinamik bir sistem, her an takipte olmanız gerekiyor. Bunu rutine bıraktığınızda bazı şeyleri çözemez duruma gelirsiniz. Model olabilecek bir proje ve üniversitemiz güzel bir işe daha imza attı." ifadelerini kullandı.

Projenin hazırlanmasında görev alan personele teşekkür eden Karakaya, emeği geçenlere teşekkür belgesi verdi.

İşlem Daire Başkanı Canfer Memoğlu da projenin kapsamı, işleyişi ve sağladığı kolaylıklar hakkında bilgi verdi.