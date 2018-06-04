AEÜ'nün uygulama projesine TÜBİTAK desteği

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesince (AEÜ) hazırlanan uygulama projesi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) destek aldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Fatma Keskinkılıç’ın yürütücülüğünü üstlendiği "Tasarım Tabanlı Araştırma Yöntemi ile Sınıf Öğretmenlerine Yönelik Eğitsel Robotik Uygulamaları" projesi desteklenmeye değer bulundu.

Keskinkılıç, proje ile teknoloji çağının içine doğan çocuklarını yetiştiren sınıf öğretmenlerinin teknolojik eğitim gereksinimleri doğrultusunda bilgi ve becerilerini artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Keskinkılıç, "İçinde bulunduğu dijital çağda her türlü teknolojik donanımla sınıf ortamına giren öğrencilere, eğitim sürecinde rehberlik edecek öğretmenlerin bu becerilerden yoksun olması gözardı edilemez bir problemdir. Bu nedenle projenin hedef kitlesi sınıf öğretmenleridir. Yedi gün sürecek bu projede eğitsel robotik kitlerin çeşitleri, mekanik tasarımı, programlanması, algoritma oluşturma becerisi ve tüm bunları ilkokul programlarında bulunan kazanımlarla ilişkilendirerek, kendi eğitsel robotik materyallerini hazırlama becerileri kazandırmak hedeflenmektedir. Eğitimler sonunda katılımcı öğretmenler müfredat içeriklerle bir robotik proje tasarlayacaktır." dedi.

Projede, AEÜ öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyeleri Murat Işık, Mustafa Sırakaya, Didem Alsancak Sırakaya ve Öğr. Gör. Hava Bozdayı eğitmen olarak yer alırken, 2-8 Temmuz 2018 tarihleri arasında AEÜ'de düzenlenecek etkinliklere, Kırşehir’de görev yapan 20 ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğretmeni katılımcı olacakları aktarıldı.