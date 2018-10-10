AEÜ'nün projesine Türkiye Ulusal Ajansından destek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesince (AEÜ) okul öncesi eğitim alanında hazırlanan projeye Türkiye Ulusal Ajansından 259 bin 706 lira hibe desteği sağlandığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü tarafından "Avrupa Birliği Erasmus+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıklar-KA203" programı kapsamında hazırlanan EARLYCODE: Okul Öncesi Öğretmenlik Öğreniminde Sayısal Düşünme ve Kodlamaya Giriş için Öğretim Materyallerinin Geliştirilmesi Projesi desteklenmeye değer bulundu.

Türkiye Ulusal Ajansına sunulan 77 projeden desteklenecek 10 proje arasına girmeyi başaran ve 259 bin 706 lira destek verilmesi kararlaştırılan projede Türkiye'den Gazi Üniversitesi ile Romanya, İtalya, İrlanda ve Letonya'dan üniversiteler görev alacak.

Proje kapsamında okul öncesi eğitimde bilgi işlemsel düşünme ve kodlama becerilerinin kazandırılması, öğretmen adaylarına yönelik müfredat, öğretim materyalleri ve eğitim uygulaması geliştirilmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması planlanıyor.

AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, projelerin üniversitenin uluslararasılaşmasında önemli bir adım olduğunu belirterek, hazırladıkları projelerle ülkeye ve Kırşehir'e, kültürel, ekonomik, sosyal ve sportif alanda fayda sağlanacağını kaydetti.







