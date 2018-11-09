AEÜ'nün öğrenci sayısı 22 bine ulaştı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversite bünyesinde eğitim gören öğrenci sayısının 22 bine ulaştığını bildirdi.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, AEÜ'nün tercih edilirliğini artırma yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, açılan ön lisans, lisans, lisansüstü bölüm ve programlarla Türkiye'nin dört bir yanından gelen öğrencilerin Kırşehir Ahi Evran Üniversitesini tercih ettiğini ifade etti.

Türkiye'nin 81 ilinden gelen öğrencilerin üniversitede eğitim gördüğünü vurgulayan Karakaya, üniversitede uzman akademik kadro ile kaliteli eğitimden ödün verilmediğini ifade etti.

AEÜ'nün pilot üniversite projeleri ve kalite çalışmaları ile günden güne büyüyerek geliştiğini dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, öğrencilerin tercihleri ile de İç Anadolu’da daha etkin bir üniversite olma yolunda ilerliyor. 81 ilin 80’inden öğrencilerin tercihlerini Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden yana kullanmasının ardından öğrenci sayımız 22 bine ulaştı.

Nitelikli, kaliteli ve yetişmiş insan vurgusu ile yoluna devam eden ve uluslararasılaşma yolunda önemli adımlar atılan üniversitemizde sağlanan imkanlarla öğrencilere dünyanın kapısı açılıyor. Hedefine mükemmeli yakalamayı yerleştirmiş bir üniversitede amaçlarına ulaşmak isteyen binlerce öğrenci Türkiye’nin her yerinden gelerek Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde buluştu."



