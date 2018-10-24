AEÜ'nün hazırladığı AYDEP projesine uluslararası ilgi

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) tarafından hazırlanan Ahi Yeterliğe Dayalı Eğitim Projesinin (AYDEP) İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerin uzmanlarından oluşan heyete anlatıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatının Ankara Şubesinde gerçekleştirilen toplantıda AYDEP'in Eğitim Fakültesinde başlayarak kısa süre sonra üniversitenin tüm birimlerinde hayata geçirilmesinin öngörüldüğü ve çalışma şekli hakkında değerlendirmeler sunulduğu belirtildi.

Proje koordinatörü Doç. Dr. Hüseyin Şimşek, Yeterlik Temelli Eğitim konusunda, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Refik Balay'ın ise AYDEP Projesi'nin Gelişimi hakkında sunumlar yaptıkları aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelere yönelik sosyo-ekonomik araştırmalar yürüten İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi, ülkelere dair istatistikler derleyip yayınlıyor, kurumsal kapasite ve becerileri geliştirmeye yönelik eğitimler ve projeler yürütüyor. Uzmanlar, AYDEP projesini önemli gördüklerini ve İslam ülkelerinin kalkınmasında bu tür projelere ihtiyaç duyulduğunu, bu tür projelerin diğer ülkeler tarafından da hayata geçirilmesi için işbirliği yapılabileceğini söylediler. İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkelerdeki bilgi, tecrübe ve iyi örneklerin yaygınlaştırılması açısından bu tür projelerin önemli olduğu anlatılırken, nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde ve ülkelerin ekonomik kalkınmasında uzmanlar arasında işbirliklerinin arttırılmasının yararlı olacağı anlatıldı."