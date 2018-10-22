AEÜ'nden sokak hayvanları için sosyal sorumluluk projesi

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ), sokak hayvanlarına yönelik sosyal sorumluluk projesi başlattı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, kış aylarının yaklaşması ile yemek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için proje hazırlandığı ve Kırşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile protokol imzaladığı ifade edildi.

Kırşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde bulunan sokak hayvanlarının gerekli besin ihtiyacını karşılamak üzere imzalanan protokol kapsamında üniversite yemekhanelerinden çıkan yemek artıklarının hayvanlara tahsis edileceği vurgulanan açıklamada, yemeklerin çöpe atılarak israf edilmesinin önüne geçileceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, çevreye duyarlı her türlü projede yer alacaklarını anımsatarak, yemekhanelerde oluşan artıkların alınarak sokak hayvanlarına ulaştırılmasıyla israfın önüne geçeceklerini ve üniversitenin yanı sıra sokak hayvanları konusunda herkesin daha duyarlı olması gerektiğini kaydetti.