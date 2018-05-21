AEÜ'den Türk Kızılayı'na 395 ünite kan bağışı

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesinin (AEÜ), Üniversite-Şehir Buluşmaları etkinliği kapsamında Türk Kızılayı'na 395 ünite kan bağışı yapıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, kısa süre önce Cacabey Meydanı'nda düzenlenen Üniversite-Şehir Buluşmaları'nda Türk Kızılayı iş birliği ile kan bağışı kampanyası düzenlendiği belirtildi.

Akademik personel, öğrenciler ve vatandaşların katılım gösterdiği kampanyada, 395 ünite kan bağışı yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Üniversitemizin tüm yerleşkelerinde belirlenen tarihlerde gerçekleştirilen kan bağışı kampanyası, Üniversite-Şehir Buluşması etkinliği kapsamında Mucur Meslek Yüksekokulunda başladı. Burada akademik ve idari personel ile öğrenciler tarafından Kızılay’a 38 ünite kan bağışlandı. Üniversitemizin ilçe yerleşkelerinde de desteklenen kampanyaya Kaman Meslek Yüksekokulundan 25 ünite, Çiçekdağı Meslek Yüksekokulundan 19 ünite, Aşık Paşa Yerleşkesinden 25 ünite, Cacabey Yerleşkesinden 53 ünite, Merkez Yerleşkeden 112 ünite ve üniversite şehir buluşmaları etkinliği süresince de 123 ünite kan bağışında bulunularak toplamda 395 ünite kan bağışı yapılmış oldu."



