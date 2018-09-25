AEÜ'den Kırgızistan'da ortak sempozyum

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesince Türk Halklarının Felsefi Mirası Sempozyumu düzenlendi.

AEÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, sempozyum, bilimsel çalışmaları artırma ve ikili işbirliğini geliştirme hedefi çerçevesinde Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinin ev sahipliğinde Kırgızistan'ın Bişkek şehrinde gerçekleştirildi.

Sözlü ve yazılı eserlerde ifade bulan Türk bilgelik geleneğinin içeriklerinin ele alındığı sempozyuma başta Kırgızistan olmak üzere Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan, Türkiye, Rusya, Arnavutluk ve Fransa gibi ülkelerden 100'ün üzerinde bilim insanı katıldı.

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Camgırbeg Bököşov, "Türk halklarının Felsefi Mirası" ifadesini analiz ederek konunun kavramsallaştırılmasının önemine işaret etti.

AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya da kültür ve değerler alanının ancak eğitim ve felsefe ile sağlıklı, tutarlı ve derinlikli bir yapıya kavuşabileceğini, bu nedenle felsefi mirasın anlaşılması ve canlandırılması gerektiğini aktardı.

Sempozyumun başarılı geçmesi ve akademiye önemli katkılar sunması temennisinde bulunan Rektör Karakaya, sempozyumun ikincisine Kırşehir'de ev sahipliği yapacaklarını kaydetti.



