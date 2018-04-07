AEÜ'de yeni öğrenci alımları

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, üniversiteye yeni bölümler açılacağını ve öğrenci alımlarının onaylandığını bildirdi.

Karakaya, yaptığı yazılı açıklamada, yeni akademik birimler açarak günden güne öğrenci sayısını arttırdıklarını belirtti.

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanan yeni bölümler ile Kırşehir'e ve üniversiteye ulusal ve uluslararası düzeyde ivme kazandıracaklarını vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"YÖK tarafından üniversitemize öğrenci alımı onaylanan programlarımız Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri, Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Basım ve Yayın. Üniversitemize yeni bölümlerin açılması teklifi de onaylandı. Kabul edilen bölümler ve programlar arasında Fen Bilimleri Enstitüsü Moleküler Biyoloji ve Genetik Anabilim Dalı Bölümü Tezli Yüksek Lisans, Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler, Ulaştırma Hizmetleri Bölümü Posta Hizmetleri, Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programları yer alıyor."

Yeni açılan ve öğrenci alımı kabul edilen bölümler ve programlarda yetiştirilecek bireylerin ülkenin geleceğine katkı sağlayacağını vurgulayan Karakaya, "Toplumun üyesi olan her bir öğrencinin insani değerleri yüksek, eğitimli, yetişmiş ve nitelikli bireyler olması için çalışmaktayız. Ahi Evran Üniversitesinden mezun olan her öğrencimizin topluma faydalı bireyler olması için gayret gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.



