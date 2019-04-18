AEÜ'de yeni doktora programı açıldı

KIRŞEHİR (AA) - Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü'nde Tarla Bitkileri Bölümünde doktora programı açıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, akademik gelişim ve lisansüstü programlarla öğrencilerin ilerlemesi amacıyla Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalında doktora programı açıldığı belirtildi.

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Yürütme Kurulu Toplantısında karar alındığı kaydedilen açıklamada, AEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı bünyesinde 2019- 2020 eğitim öğretim döneminden itibaren doktora programına öğrenci alınabileceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, açılan doktora bölümünde yeni bilim ve akademi insanları yetişeceğini belirterek, üniversitenin akademik ve fiziki anlamda büyümeye devam ettiğini vurguladı.